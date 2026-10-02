На Украине продолжают публично чествовать участников формирований нацистской Германии. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий после смерти Зенона Врублевского, служившего в дивизии «Галичина», выразил соболезнования его семье и отдельно поблагодарил ветеранов этого подразделения.

«Спасибо всем дивизийникам — тем, кому суждено было увидеть Независимую Украину, и тем, кто отдал за неё самое ценное», — написал Козицкий.

Он также назвал Врублевского человеком, который «боролся за Украину» ещё в советские годы.

Врублевский умер на 100-м году жизни. Он родился во Львове 17 марта 1927 года и, по данным украинских СМИ, ещё подростком вступил в дивизию «Галичина». Позднее он оказался в советском плену, после побега вернулся во Львов и присоединился к подполью ОУН*. В 1947 году его арестовали и приговорили к длительному заключению.

Дивизия «Галичина» была сформирована в годы Второй мировой войны и вошла в состав Ваффен-СС — вооружённого крыла СС нацистской Германии. В целом подразделения Ваффен-СС участвовали не только в боевых действиях, но и в массовых расстрелах, антипартизанских операциях и других военных преступлениях.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Львове проходило факельное шествие в честь Степана Бандеры. Ещё один международный скандал произошёл после того, как в канадском парламенте аплодисментами встретили Ярослава Хунку, служившего во время Второй мировой войны в дивизии «Галичина».

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