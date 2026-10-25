Служил в СС, попал в Красную армию и скрывал прошлое: На Украине умер последний ветеран «Галичины»

В Ивано-Франковской области Украины на 102-м году жизни скончался Дмитрий Марусяк, которого называли последним проживавшим в стране ветераном дивизии СС «Галичина». Он умер 24 октября в возрасте 101 года. О его смерти сообщил историк Игорь Иваньков, передаёт украинское издание Zaxid. Информацию также подтвердил глава местной общины Ярослав Савчук.

Марусяк родился в 1925 году в селе Коршев. Во время Второй мировой войны его вместе с братом отправили на принудительные работы в Германию. Получив отпуск и вернувшись на родину, он добровольно записался в дивизию «Галичина», входившую в состав войск СС нацистской Германии.

Спустя три месяца украинец получил подтверждение о зачислении. Сначала он находился в австрийской Штирии, затем проходил военную подготовку в Альпах. Впоследствии Марусяк служил в подразделениях зенитной артиллерии.

После прихода советских войск в Австрию его мобилизовали в Красную армию. При этом бывшему военнослужащему СС удалось скрыть свою биографию. Около двух лет он проходил службу в Румынии, откуда впоследствии сбежал.

Беглеца задержали и отправили отбывать наказание в Хабаровский край. После освобождения Марусяк вернулся на Западную Украину и продолжал скрывать своё военное прошлое. Последние годы он проживал в селе Лиски Коломыйского района.

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