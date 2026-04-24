Даже смерть не спасла Гецявичюса: Суд Белоруссии признал пособника нацистов виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии посмертно признал Антанаса Гецявичюса, бывшего пособника нацистов, виновным в геноциде белорусского народа. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выступая в прениях, государственный обвинитель предложил признать карателя ответственным за массовое уничтожение мирных жителей в годы Великой Отечественной войны

При этом, как уточнили в пресс-службе, наказание Гецявичюсу предложено не назначать в связи с его смертью, и данная формулировка была утверждена судом.

В материалах дела указано, что обвиняемый родился в 1916 году в деревне Йокуляй, которая относится к Клайпедскому уезду, а скончался он в 2001 году. Как следует из собранных доказательств, действуя в годы Великой Отечественной войны в границах Минска и прилегающей к нему области, этот человек расстреливал жертв из боевого стрелкового оружия, вешал их либо закапывал живьём, лишив таким образом жизни не менее 6012 граждан. Среди погибших, по информации следствия, числится 31 несовершеннолетний.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. Закон также предусматривает наказание за оскорбление памяти жертв геноцида.