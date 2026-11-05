Все три крупных порта Ростовской области — в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове — фактически приостановили работу. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал в интервью ГТРК «Дон-ТР».

По словам главы региона, портовая отрасль серьёзно пострадала как экономически, так и из-за повреждений инфраструктуры.

«Бомбили по портам, бомбили по причальным стенкам, бомбили по ёмкостям, которые располагаются, по перевалке. Все три наших порта: и Ростов, и Таганрог, и Азов. Работа фактически приостановлена», — заявил Слюсарь.

При этом обязательства предприятий никуда не исчезли: им необходимо обслуживать кредиты, платить зарплаты и аренду. Губернатор поблагодарил руководство портов за то, что компании пока не пошли на массовые сокращения и продолжают сохранять специалистов.

Однако финансовое положение отрасли быстро ухудшается. Ещё в октябре власти региона сообщали, что из-за ограничений судоходства объём перевалки грузов упал на 65%. Только за один месяц стивидорные компании недополучили около 3,5 млрд рублей, а судоходные — ещё 1,8 млрд.

Слюсарь считает, что портам необходимы экстренные меры поддержки. Среди возможных вариантов он назвал мораторий на налоговые платежи, льготные кредиты и «арендные каникулы» на инфраструктуру Росморпорта.