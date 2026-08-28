В Ростовской области ввели режим ЧС из-за нарушения работы портов

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Распоряжение подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Режим ЧС начал действовать с 18:00 28 августа. При этом чрезвычайной признана ситуация, сложившаяся в регионе ещё с 10 июля 2026 года.

Согласно документу, причиной стали атаки вооружённых формирований Украины на объекты логистической инфраструктуры, которые привели к остановке портов и проблемам с морским судоходством.

Из-за нарушений логистики у сельхозпроизводителей Ростовской области скопились значительные объёмы продукции. В распоряжении отмечается, что сложившаяся ситуация может привести к серьёзным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей.

Режим ЧС распространяется на органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России сформировал оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции и устранения логистических ограничений. Руководить новой структурой будет заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой.