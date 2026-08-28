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Регион
28 августа, 15:53

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за нарушения работы портов

Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Распоряжение подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Режим ЧС начал действовать с 18:00 28 августа. При этом чрезвычайной признана ситуация, сложившаяся в регионе ещё с 10 июля 2026 года.

Согласно документу, причиной стали атаки вооружённых формирований Украины на объекты логистической инфраструктуры, которые привели к остановке портов и проблемам с морским судоходством.

Из-за нарушений логистики у сельхозпроизводителей Ростовской области скопились значительные объёмы продукции. В распоряжении отмечается, что сложившаяся ситуация может привести к серьёзным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей.

Режим ЧС распространяется на органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

В семи районах Ростовской области за ночь уничтожены более 70 дронов
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Ранее сообщалось, что Минсельхоз России сформировал оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции и устранения логистических ограничений. Руководить новой структурой будет заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой.

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Наталья Демьянова
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