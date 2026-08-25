Минсельхоз создал штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции

Минсельхоз России сформировал оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции и устранения логистических ограничений. Руководить новой структурой будет заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой.

«Ключевая задача — обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учётом текущих логистических ограничений», — сообщили в ведомстве.

В штаб вошли представители регионов, отраслевых объединений и федеральных органов власти. Для субъектов РФ планируют определять наиболее выгодные направления вывоза продукции с учётом географии и стоимости перевозок.

Работа должна охватить не только зерно, но и масложировую продукцию. Главная цель — быстрее перенаправлять грузовые потоки на альтернативные маршруты при возникновении ограничений на привычных направлениях.

Ранее Life.ru сообщал о планах Минсельхоза создать такой штаб. Тогда ведомство рассматривало переориентацию поставок через порты Балтийского и Каспийского морей, терминалы Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы. В первую очередь новые маршруты собирались проработать для Ростовской области, где к тому моменту сформировались значительные объёмы зерна для экспорта.