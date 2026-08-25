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Регион
25 августа, 11:45

Минсельхоз создал штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минсельхоз России сформировал оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции и устранения логистических ограничений. Руководить новой структурой будет заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой.

«Ключевая задача — обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учётом текущих логистических ограничений», — сообщили в ведомстве.

В штаб вошли представители регионов, отраслевых объединений и федеральных органов власти. Для субъектов РФ планируют определять наиболее выгодные направления вывоза продукции с учётом географии и стоимости перевозок.

Работа должна охватить не только зерно, но и масложировую продукцию. Главная цель — быстрее перенаправлять грузовые потоки на альтернативные маршруты при возникновении ограничений на привычных направлениях.

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Ранее Life.ru сообщал о планах Минсельхоза создать такой штаб. Тогда ведомство рассматривало переориентацию поставок через порты Балтийского и Каспийского морей, терминалы Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы. В первую очередь новые маршруты собирались проработать для Ростовской области, где к тому моменту сформировались значительные объёмы зерна для экспорта.

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Александра Мышляева
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