Секс-маньяк и экс-сотрудник ДПС Артур Косицын, который изнасиловал 27 девушек, переехал в Новороссийск под новой фамилией и теперь работает с туристами — данные SHOT CRIME.





49-летний Артур Косицын после выхода из ИК-13 в Свердловской области сменил паспорт, чтобы скрыть извращённое прошлое. Теперь он Артур Самойлов. Сначала освободившийся маньяк пытался найти работу на Урале, но заработать не удавалось. Потом бывший инспектор переехал на юг. Сейчас перебивается подработками — в основном встречает туристов и туристок из аэропорта и возит по достопримечательностям. В колонии насильник увлёкся литературой — читал дамские романы Кристин Ханны — о женской силе и любви.

Косицын в начале 2000-х охотился на худеньких симпатичных девушек — 20-25 лет. Нападал чаще всего в подъездах. В его жезл было вмонтировано шило. Он приставлял его к шее жертв и насиловал, в большинстве случаев — орально. Косицын работал инспектором ДПС ГУВД Московской области, до этого его уволили из столичной милиции за плохое поведение.

Извращенцу вменяли 39 эпизодов: изнасилований и покушений на них. Отдельно фигурировали угрозы убийством.

Тем временем судебные приставы взыскивают более 13,4 миллиона рублей с Виталия Молчанова, известного как рыбинский маньяк, которого приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство двух девочек-сестёр. Согласно документам, в мае 2023 года в отношении осуждённого возбудили два исполнительных производства на основании исполнительных листов Ярославского областного суда. С Молчанова должны взыскать 12 миллионов рублей компенсации морального вреда. Ещё 1,44 миллиона рублей составляет исполнительский сбор.