Смерть без запаха и цвета: В Роскачестве рассказали, когда банку с огурцами нельзя даже открывать

Помутнение рассола в банке с домашними огурцами — ситуация, которая требует внимательной оценки, поскольку за ней может скрываться как естественный процесс брожения, так и серьёзная опасность. В Роскачестве объяснили Life.ru, когда рассол ещё нормальный, а когда банку нельзя даже открывать.

Если рассол слегка мутный, это может быть вызвано жёсткой водой, использованием йодированной соли или плохо промытыми огурцами — эти причины не всегда делают продукт опасным, но могут повлиять на его вкус и срок хранения. При этом стоит учитывать, что при домашнем консервировании, в отличие от промышленного, весь процесс зависит от соблюдения чистоты и стерилизации: если банки или крышки были обработаны недостаточно тщательно, риск порчи заметно возрастает.

Однако существуют однозначные признаки, при которых банку нельзя открывать и пробовать содержимое. Сильно мутный рассол со слизью, пеной, хлопьями грязно-серого или зеленоватого цвета, вздутая крышка, пузырьки газа или белёсые нити — всё это сигналы развития нежелательных микроорганизмов: дрожжей, плесени, гнилостных бактерий. Вздутая крышка особенно тревожна, так как указывает на активное газообразование внутри банки.

Отдельную опасность представляет ботулизм: возбудитель Clostridium botulinum не имеет вкуса, цвета или запаха, поэтому даже идеально прозрачный рассол не гарантирует безопасность. При малейших сомнениях в причине помутнения банку следует выбросить, не открывая и не пробуя содержимое.

Как минимум 19 случаев ботулизма выявили в России с начала 2026 года. Заболевших фиксировали в Московской, Орловской, Тульской, Воронежской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге. Часть эпизодов связывали с домашними консервами, грибами, рыбой и мясом.