Бой монаха и гиганта Орды: Был ли поединок между Пересветом и Челубеем на самом деле

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Одним из самых известных эпизодов этого сражения стал поединок Пересвета и Челубея. Историками он не ставится под сомнение, потому что событие описано очень подробно. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной Думы, историк Михаил Матвеев.

Есть много исторических источников, подтверждающих, что битва началась именно с этого поединка, который закончился тем, что оба поединщика упали замертво. Пересвет — историческая личность, он был одним из монахов Троице-Сергиевой лавры и был благословлён Сергием Радонежским на участие в ополчении. Известно, кто эти люди, поэтому я уверен, что поединок был. Михаил Матвеев Депутат Государственной Думы, историк

Челубей — это был воин очень крупного телосложения в армии Орды. Считалось, что он непобедимый, поэтому его и выставили против Пересвета. При этом Пересвет снял с себя доспехи и сражался только в монашеском одеянии с крестом на груди. Это показывало, что он идёт на смерть и готов погибнуть. Данный эпизод произвёл серьёзное психологическое давление как на собственное войско, так и на противников.

Такого рода поединки всегда очень запоминаются и современникам, и потомкам. Это был древний обычай, когда сначала воины сходятся в едином поединке, а потом уже начинается сама битва. По результату боя шло гадание: кто победил, того войско, вроде как, и одержит верх. В данном случае пали оба воина, и это обеим сторонам ничего не сказало ни о победе, ни о поражении. Поэтому нужно было сражаться, и в итоге наша армия победила.

Куликовская битва считается поворотным пунктом в освобождении Руси от татаро-монгольского ига. Именно с 1380 года это была первая по-настоящему значимая победа русских войск над татаро-монголами, после которой русские княжества поверили в свои силы. Её значимость заключается в том, что под знамёнами московского князя Дмитрия Донского объединились другие княжества. Это способствовало формированию централизованного русского государства, потому что одной из причин, по которой в своё время монгольское нашествие имело успех, была феодальная раздробленность и отсутствие единого стержня.

Были и некоторые предшествующие события. Например, битва Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на Волге в районе Самарской области. Она сильно ослабила Орду, когда Тохтамыш потерпел поражение от среднеазиатского завоевателя Тимура. Это также способствовало упадку Золотой Орды. Но окончательной точкой считается так называемое Стояние на Угре, которое произошло через сто лет после Куликовской битвы. Тогда войска Орды остановились на реке Угре, с одной стороны стояли русские войска, с другой — татары, и последние не решились перейти реку. Это окончательно свидетельствовало об упрочении позиций русского государства.

Период освобождения от татаро-монгольского нашествия не был мгновенным, он растянулся на сто лет. Но Куликовскую битву многие помнят, она занимает важное место в календаре воинских дат именно потому, что с этого момента началось возрождение. По своему значению её можно сравнить с битвой под Москвой или со Сталинградской битвой. Есть высказывание одного из историков, которое звучит примерно так: «На Куликовскую битву шли москвичи, рязанцы, тверичи, а обратно ушли русские». Это событие формировало создание русского этноса как единого народа.

«Конечно, нельзя забывать и об огромном значении Сергия Радонежского и Русской православной церкви. Именно церковь выступила здесь духовным щитом, благословив на битву Дмитрия Донского и его воинов. Это очень значимая дата, её значение велико, и её помнят до сих пор», — заключил эксперт.

21 сентября в России вспоминают Куликовскую битву. Когда она произошла, почему Дмитрий Донской пошёл против Мамая, как сработал Засадный полк и что на самом деле изменила победа — в материале Life.ru.