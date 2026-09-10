Часть руки Дмитрия Донского, державшей меч на Куликовом поле, отправили на СВО

Частицу мощей Дмитрия Донского из его правой руки отправили для поклонения российским военнослужащим в зоне СВО. Об этом рассказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл.

По его словам, речь идёт о деснице князя. В РПЦ подчёркивают её символическое значение, поскольку именно этой рукой Дмитрий Донской держал меч.

Ковчег с частицей мощей сначала доставили в Главный храм Вооружённых сил РФ. Затем святыню привезли в Ростов-на-Дону, а 8 сентября — на Саур-Могилу в ДНР. После этого её направили к воинским подразделениям.

Святыню планируют провезти по подразделениям в Донбассе и Новороссии. Военнослужащие смогут поклониться мощам князя.

Саркофаг Дмитрия Донского открыли в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследование подтвердило принадлежность останков князю. Несколько свободно лежавших фрагментов мощей после этого поместили в ковчеги.

20 августа у мощей Дмитрия Донского молился президент России Владимир Путин. Ранее молебен у открытого саркофага совершил патриарх Кирилл.

Ранее Life.ru рассказывал, что ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу перед отправкой к бойцам. Святыню привезли туда 8 сентября, в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. После церемонии ковчег направили в зону боевых действий, чтобы военнослужащие смогли поклониться мощам князя.