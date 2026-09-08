С Саур-Могилы — на передовую: Мощи Дмитрия Донского доставили в Донбасс

Малый ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. После этого святыню планируют отправить к российским военнослужащим на передовую, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере «МАКС».

Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу перед отправкой на фронт. Видео © Telegram/ Пушилин Д.В.

На легендарной высоте также почтили память защитников Отечества. В церемонии вместе с Пушилиным приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу перед отправкой на фронт. Фото © Telegram / ДАН

Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу перед отправкой на фронт. Фото © Telegram / ДАН

«Саур-Могила – это мост между поколениями героев. Здесь связаны в единый узел события 1943 и 2014 годов. Тут не раз решалась судьба Донбасса. Это место нашей духовной силы, воинской славы, концентрации подвига русского воина», — написал Пушилин.

Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу перед отправкой на фронт. Фото © Telegram / ДАН

Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу перед отправкой на фронт. Фото © Telegram / ДАН

Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу перед отправкой на фронт. Фото © Telegram / ДАН

Отдельно глава ДНР обратил внимание на прибытие святыни именно 8 сентября. Он связал эту дату с памятью о Куликовской битве и назвал Дмитрия Донского символом единства и победы.

По словам Пушилина, после передачи ковчега в зону боевых действий российские военнослужащие смогут приложиться к мощам князя. Святыня прибыла в Донбасс по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее в РПЦ сообщили, что военнослужащим в зоне СВО дадут возможность поклониться мощам Дмитрия Донского. В 2026 году специалисты исследовали историческое захоронение князя в Архангельском соборе Московского Кремля и подтвердили принадлежность останков.