Патриарх Кирилл встретил мощи Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя во время воскресной литургии.
После богослужения предстоятель Русской православной церкви второй год подряд возглавит Общемосковский крестный ход. Во время него будут пронесены мощи князя, повторно обретённые в июле 2026 года в Архангельском соборе Кремля.
Приложиться к святыне во время шествия из-за масштаба мероприятия будет невозможно, однако после крестного хода мощи выставят для поклонения верующих в храме Христа Спасителя в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о сильных впечатлениях после посещения Архангельского собора в Москве, где были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню обнаружили во время плановых реставрационных работ. В РПЦ заверили, что военнослужащим в зоне СВО также дадут возможность поклониться мощам. Дмитрий Донской вошёл в историю как победитель Куликовской битвы 1380 года и один из правителей, при которых началось объединение русских земель вокруг Москвы. Князя причислили к лику святых в 1988 году.
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