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Опубликовано 7 сентября, 09:49

Мощи Дмитрия Донского выставили для поклонения в храме Христа Спасителя

Обложка © Сайт РПЦ

Обложка © Сайт РПЦ

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского выставили для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве. Несмотря на раннее утро понедельника, к святыне уже выстроилась очередь.

Ковчег с частицей мощей будет доступен верующим с 7 по 20 сентября. После этого святыню могут передать в другие храмы Русской православной церкви.

Решение о дальнейшем размещении частицы ранее комментировал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Мощи Дмитрия Донского отправят к военным: Святыню уже доставили в Главный храм ВС РФ
Мощи Дмитрия Донского отправят к военным: Святыню уже доставили в Главный храм ВС РФ

Мощи Дмитрия Донского обнаружили 18 августа во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведённое антропологическое исследование подтвердило принадлежность останков великому князю. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей святого князя планируют передать в храмы РПЦ. Таким образом, верующие в разных регионах России смогут поклониться святыне.

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Наталья Демьянова
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