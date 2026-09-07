Мощи Дмитрия Донского выставили для поклонения в храме Христа Спасителя

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского выставили для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве. Несмотря на раннее утро понедельника, к святыне уже выстроилась очередь.

Ковчег с частицей мощей будет доступен верующим с 7 по 20 сентября. После этого святыню могут передать в другие храмы Русской православной церкви.

Решение о дальнейшем размещении частицы ранее комментировал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Мощи Дмитрия Донского обнаружили 18 августа во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведённое антропологическое исследование подтвердило принадлежность останков великому князю. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей святого князя планируют передать в храмы РПЦ. Таким образом, верующие в разных регионах России смогут поклониться святыне.