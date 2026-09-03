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Опубликовано 3 сентября, 11:42

Смоленскую икону пронесут во главе крестного хода в Москве 6 сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» специально доставят из Смоленска в Москву к Общемосковскому крестному ходу 6 сентября. Святыню пронесут во главе шествия, сообщил председатель Синодального миссионерского отдела РПЦ архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам, выбор образа связан с исторической традицией московских крестных ходов. В прежние века верующие шли от Кремля к Новодевичьему монастырю в память о перенесении Смоленской иконы.

«Исторически наш крестный ход связан с ним, хотя [он проводился] в другую дату. Поэтому из Смоленска будет привезена чудотворная, чтимая икона Смоленской иконы Божьей Матери, которая будет предшествовать крестному ходу», — приводит слова Саввы ТАСС.

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В РПЦ ранее уточняли, что речь идёт о чудотворном списке «Одигитрии», находящемся в Успенском кафедральном соборе Смоленска с начала XVII века. Общемосковский крестный ход 6 сентября возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Шествие пройдёт от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря по набережным Москвы-реки и Хамовническому Валу. Перед его началом патриарх Кирилл совершит Божественную литургию.

Вместе со Смоленской иконой во время крестного хода пронесут и ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского. После шествия святыня будет доступна для поклонения в Храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

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Марина Фещенко
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