Сначала директор — потом министерство: В ГД дали советы родителям, чьих детей травят в школе

Травля в школе — проблема, которая требует немедленного вмешательства взрослых. Депутат Государственной думы Нина Останина уверена, что решать её нужно последовательно, начиная с классного руководителя и директора. В беседе с Life.ru парламентарий предложила алгоритм действий для разных ситуаций — от конфликта с одноклассником до травли со стороны педагога.

Если такая история с травлей вашего ребёнка складывается в классе, то, во-первых, есть классный руководитель, во-вторых, есть директор школы, который обязан незамедлительно отреагировать на любое обращение ребёнка или родителей. В этой ситуации мы обязательно рекомендуем первым делом пригласить родителей ребёнка, который занимается травлей, и провести процедуру медиации. Депутат Государственной думы Нина Останина

Если родители ребёнка, занимающегося буллингом, понимают, что их ребёнок совершает противоправные действия, и воспитывают его так, что он перестаёт этим заниматься и приносит публичные извинения, ситуация разрешается. Если же этого не происходит, обидчика необходимо перевести на домашнее обучение, потому что его пребывание в школе несёт в себе опасность для жизни и здоровья других детей.

Если травлей занимается учитель, то вопрос должен решаться на уровне директора школы и профильного министерства. По мнению депутата, такому педагогу не место в образовательной организации, и он должен быть лишён права в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью.

Если учитель занимается травлей, а директор не поставлен в известность, то начать нужно с директора школы, чтобы он попытался разобраться.

«Иногда бывает, что детям чем-то не нравится учитель, и они думают: «Давайте мы на него накляузничаем, его уберут и поставят доброго», а он просто излишне строг к ним. Поэтому вначале нужно обязательно разобраться вместе с директором: побывать на уроках у этого педагога, спросить родителей, побеседовать с самими детьми и выяснить, чем вызвано такое поведение», — отмечает Останина.

Если хотя бы один факт подтверждается, учителя необходимо отстранить от работы без права заниматься педагогической деятельностью. Нельзя калечить души ребят, заключает парламентарий.

Ранее Минпросвещения России запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться туда могут школьники, их родители и педагоги. Звонки принимаются бесплатно по номеру: 8-800-707-02-01. На линию можно сообщить о проблемных и конфликтных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.