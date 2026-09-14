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Опубликовано 13 сентября, 22:30

Сначала директор — потом министерство: В ГД дали советы родителям, чьих детей травят в школе

Останина: С травлей в школе должны разбираться классный руководитель и директор

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Травля в школе — проблема, которая требует немедленного вмешательства взрослых. Депутат Государственной думы Нина Останина уверена, что решать её нужно последовательно, начиная с классного руководителя и директора. В беседе с Life.ru парламентарий предложила алгоритм действий для разных ситуаций — от конфликта с одноклассником до травли со стороны педагога.

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Если такая история с травлей вашего ребёнка складывается в классе, то, во-первых, есть классный руководитель, во-вторых, есть директор школы, который обязан незамедлительно отреагировать на любое обращение ребёнка или родителей. В этой ситуации мы обязательно рекомендуем первым делом пригласить родителей ребёнка, который занимается травлей, и провести процедуру медиации.

Депутат Государственной думы Нина Останина

Если родители ребёнка, занимающегося буллингом, понимают, что их ребёнок совершает противоправные действия, и воспитывают его так, что он перестаёт этим заниматься и приносит публичные извинения, ситуация разрешается. Если же этого не происходит, обидчика необходимо перевести на домашнее обучение, потому что его пребывание в школе несёт в себе опасность для жизни и здоровья других детей.

Если травлей занимается учитель, то вопрос должен решаться на уровне директора школы и профильного министерства. По мнению депутата, такому педагогу не место в образовательной организации, и он должен быть лишён права в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью.

Если учитель занимается травлей, а директор не поставлен в известность, то начать нужно с директора школы, чтобы он попытался разобраться.

«Иногда бывает, что детям чем-то не нравится учитель, и они думают: «Давайте мы на него накляузничаем, его уберут и поставят доброго», а он просто излишне строг к ним. Поэтому вначале нужно обязательно разобраться вместе с директором: побывать на уроках у этого педагога, спросить родителей, побеседовать с самими детьми и выяснить, чем вызвано такое поведение», — отмечает Останина.

Если хотя бы один факт подтверждается, учителя необходимо отстранить от работы без права заниматься педагогической деятельностью. Нельзя калечить души ребят, заключает парламентарий.

Что делать, если ребёнка травят в школе: пошаговый план для любящих родителей
Что делать, если ребёнка травят в школе: пошаговый план для любящих родителей

Ранее Минпросвещения России запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться туда могут школьники, их родители и педагоги. Звонки принимаются бесплатно по номеру: 8-800-707-02-01. На линию можно сообщить о проблемных и конфликтных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Екатерина Хмелева
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