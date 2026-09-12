Снегопады, туманы и оттепели: Зима в России будет аномально тёплой

Предстоящая зима на большей части территории России может оказаться теплее климатической нормы и более влажной. Такой прогноз РИА «Новости» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, исключением станут арктические регионы, север Сибири, Чукотка и районы у Берингова и Чукотского морей — там ожидаются сильные холода. В остальных регионах температура может превышать норму на 3–4 градуса.

Максимальное отклонение от привычных значений, как отметил метеоролог, ожидается в феврале в Центральной России и южных регионах. При этом зима может сопровождаться увеличенным количеством осадков: в январе их объём, по прогнозу, может быть выше нормы на 30–40%.

«Всё это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Думаю, что в декабре это будет более-менее близко. А дальше на 30-40% в январе выпадет больше осадков, чем положено», — отметил синоптик.

Тишковец связал такой сценарий с влиянием Эль-Ниньо — климатического явления, при котором повышается температура воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана.

При этом синоптик предупредил, что тёплая зима не исключает сильных снегопадов и метелей. По его словам, из-за активных циклонов возможны периоды ухудшения видимости, перебои в работе транспорта и сложные погодные условия.

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