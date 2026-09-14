«Снесли» прямо во время эфира: YouTube заблокировал четыре канала белорусского СТВ

YouTube заблокировал прямую трансляцию ток-шоу «По существу» белорусского телеканала СТВ, а также ещё три ресурса медиахолдинга. Об этом сообщили сам телеканал и Telegram-канал программы.

«YouTube «снёс» наш канал прямо во время трансляции! Прямо сейчас, в разгар обсуждения Дня народного единства и исторической правды, IT-гигант заблокировал наш аккаунт. Складывается мнение, честный разговор и экспертная оценка событий 1939 года кому-то очень сильно колют глаза. Но нас не заблокировать и не заставить молчать!» — говорится в сообщении телеканала.

В СТВ расценили произошедшее как попытку ограничить обсуждение этих тем. После отключения YouTube трансляцию продолжили на других площадках телеканала.

Позднее в Telegram-канале «По существу» уточнили масштаб произошедшего. По данным авторов программы, видеохостинг заблокировал одновременно четыре YouTube-ресурса медиахолдинга. Ограничения затронули не только общественно-политические проекты, но и канал с развлекательным контентом.

В СТВ назвали действия YouTube продолжением зачистки белорусского информационного пространства. Представители телеканала дали понять, что отказываться от вещания из-за блокировки не намерены. Работа эфира была продолжена на альтернативных платформах.

Напомним, ранее YouTube удалил каналы белорусского агентства БелТА, а также телеканалов СТВ и ОНТ. Министерство информации республики решение американского видеохостинга оценили резко негативно. Там сочли действия YouTube недружественными и безосновательными. Одновременно Минск оставил за собой право принять необходимые ответные меры.