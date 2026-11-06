Снежная буря с грозой и шквалистым ветром обрушилась на Екатеринбург и Свердловскую область. Стихия срывает кровли, валит деревья и повреждает электросети. Самое серьёзное разрушение зафиксировали в посёлке Пышма, где ветер снёс около тысячи квадратных метров крыши местной школы.

Снежная буря сорвала 1000 кв. м крыши школы в Свердловской области. Видео © Telegram / Екатеринбург с огоньком

По словам главы Пышминского муниципального округа Станислава Фоминых, в результате происшествия никто не пострадал. Занятия в школе продолжились, однако детей решили не выпускать из здания до ослабления ветра из-за угрозы падения оставшихся элементов кровли.

В самом Екатеринбурге непогода также успела натворить бед. На перекрёстке улиц Фрунзе и 8 Марта порывы ветра перевернули прилавки уличной ярмарки. В городе падают деревья, одно из которых рухнуло на припаркованный автомобиль. Кроме того, сообщалось о повреждении крыши входной группы станции метро «Проспект Космонавтов».

В соседнем Берёзовском округе из-за непогоды начались локальные отключения электричества. Глава муниципалитета Владимир Шауракс сообщил, что аварийные службы получили информацию о повреждениях и приступают к поиску неисправностей на электросетях.

Силу шторма зафиксировали и метеорологи. По данным синоптика Алексея Пулина, в районе аэропорта Кольцово отмечались порывы ветра до 24 метров в секунду. Региональное управление МЧС предупреждало, что в отдельных районах Свердловской области ветер может усиливаться до 27 метров в секунду.

Причиной резкого ухудшения погоды стал активный атмосферный фронт. В Уральском гидрометцентре объяснили, что циклон движется от Красноуфимска на север региона. Уже 7 ноября его влияние должно ослабнуть: интенсивность осадков снизится, а порывы ветра составят до 15–18 метров в секунду. При этом на дорогах сохранится опасность гололедицы.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях сильного снегопада в Красноярском крае. В Курагинском округе из-за поваленных деревьев и повреждённых линий электропередачи несколько населённых пунктов остались без света более чем на сутки. Власти ввели режим ЧС, а энергетикам пришлось пробираться к местам аварий через снежные завалы.