Снежная гроза на Урале: Редкое природное явление повторилось спустя почти 30 лет
В Екатеринбурге впервые за 31 год заметили снежную грозу
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Екатеринбурге 6 ноября разразилась необычная снежная гроза. Жители уральской столицы наблюдали снегопад, который сопровождался раскатами грома и вспышками молний. Подобное сочетание погодных явлений встречается крайне редко. Причину происходящего объяснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU.
По словам специалиста, гроза во время снегопада связана с прохождением атмосферного фронта. Резкая смена воздушных масс создаёт условия для возникновения грозовой активности даже при температурах, характерных для холодного времени года.
«Зимняя гроза связана с прохождением фронта. Такое редко, но бывает. Старожилы припомнили, что такая гроза была в январе 1995 года», — рассказала Шепоренко.
Необычное явление наблюдали сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Горожане слышали гром и видели вспышки молний, пока улицы засыпало снегом.
Метеорологи называют подобные явления снежными грозами. В отличие от привычных летних гроз, они возникают при определённых условиях в холодных атмосферных фронтах, когда восходящие потоки воздуха способствуют образованию электрических зарядов в облаках.
Хотя такое сочетание осадков и грозовой активности выглядит необычно, оно не является уникальным. По воспоминаниям старожилов, похожее явление в Екатеринбурге наблюдалось в январе 1995 года — более трёх десятилетий назад.
Ранее Life.ru рассказывал о снежной грозе, обрушившейся на Забайкалье. В марте 2021 года жители Читы наблюдали необычное природное явление: мощный снегопад сопровождался громом, молниями и сильным ветром. Очевидцы публиковали кадры непогоды в соцсетях, а резкие перемены погоды удивили даже местных синоптиков.