В Екатеринбурге 6 ноября разразилась необычная снежная гроза. Жители уральской столицы наблюдали снегопад, который сопровождался раскатами грома и вспышками молний. Подобное сочетание погодных явлений встречается крайне редко. Причину происходящего объяснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, гроза во время снегопада связана с прохождением атмосферного фронта. Резкая смена воздушных масс создаёт условия для возникновения грозовой активности даже при температурах, характерных для холодного времени года.

«Зимняя гроза связана с прохождением фронта. Такое редко, но бывает. Старожилы припомнили, что такая гроза была в январе 1995 года», — рассказала Шепоренко.

Необычное явление наблюдали сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Горожане слышали гром и видели вспышки молний, пока улицы засыпало снегом.

Метеорологи называют подобные явления снежными грозами. В отличие от привычных летних гроз, они возникают при определённых условиях в холодных атмосферных фронтах, когда восходящие потоки воздуха способствуют образованию электрических зарядов в облаках.

Хотя такое сочетание осадков и грозовой активности выглядит необычно, оно не является уникальным. По воспоминаниям старожилов, похожее явление в Екатеринбурге наблюдалось в январе 1995 года — более трёх десятилетий назад.