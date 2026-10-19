«Снимаем розовые очки»: Иностранцы раскрыли, почему переехали в Россию из США и Европы

Иностранцы, переехавшие в Россию из США и европейских стран, рассказали, почему решили сменить место жительства и с какими трудностями столкнулись на новом месте. Одних привлекли семейные и религиозные ценности, других — доступность жизни и ощущение безопасности. Своими историями герои поделились в специальном репортаже журналистки Кати Казанчук «Иностранцы в России» на RTVI.

Американка Энн Шуцман, приехавшая из Канзаса вместе с семьёй в 2023 году, призналась, что спустя три года по-прежнему довольна переездом. По её словам, главной причиной решения стало желание растить детей в среде, которая соответствует её представлениям о семейных ценностях.

«Наша семья здесь очень счастлива, и с Божьей помощью могу сказать, я бы снова приняла то же решение приехать в Россию», — рассказала женщина.

Другой американец, Майкл Барбен из Алабамы, переехал с семьёй в 2024 году. Мужчина объяснил своё решение интересом к русской культуре и православию, которое он принял вместе с супругой ещё в 2021 году. По его словам, дополнительным аргументом стал президентский указ, упростивший переселение иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Однако адаптация не всегда оказывается простой. Немец Якоб Пиннекер, который помогает иностранцам переезжать в Россию, признался, что старается заранее предупреждать клиентов о трудностях. Он считает обязательными условиями успешного переезда изучение русского языка и наличие финансовых накоплений.

«Многим, кто к нам обращается, снимаем розовые очки», — подчеркнул Пиннекер.

По его словам, иностранцам не стоит рассчитывать на особое отношение только из-за решения поселиться в России. Француз Маттео Гатти, приехавший в 2025 году, рассказал, что начал снимать видеоролики о российской жизни. После публикаций на родном языке он столкнулся с обвинениями в предательстве со стороны некоторых пользователей. При этом молодой человек подчеркнул, что продолжает любить Францию, хотя считает условия жизни в России для себя более привлекательными.

Британец Бен, также переехавший в 2025 году, признался, что его ожидания от российского общества совпали с действительностью не во всём. Однако одним из главных преимуществ новой страны он назвал личное ощущение безопасности. По словам мужчины, его супруга может спокойно гулять по улицам вечером, не испытывая привычной для него тревоги.

В 2024 году в России начал действовать специальный механизм оформления временного проживания для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Согласно приведённым RTVI официальным данным, им воспользовались 1800 человек.