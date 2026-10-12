Сняли атаку на нефтезавод и выложили в Сеть: в Омске наказали авторов видео с дронами

Нескольких жителей Омской области привлекли к административной ответственности за публикацию видеозаписей атаки украинских беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод 8 октября. Несмотря на действующий в регионе запрет, очевидцы разместили кадры налёта в социальных сетях и мессенджерах. Нарушителей установили сотрудники полиции и ФСБ, сообщили в региональном управлении МВД.

В поиске авторов записей участвовали оперативники Центра по противодействию экстремизму, территориальные подразделения полиции и сотрудники УФСБ. Правоохранители выяснили, кто снимал происходящее и распространял видео в Интернете.

В Омской области с 1 июля действует решение антитеррористической комиссии, запрещающее публикацию материалов о применении беспилотников и последствиях их атак. Ограничение распространяется на текстовую информацию, фотографии, аудио- и видеозаписи в СМИ, социальных сетях и мессенджерах.

В полиции объяснили, что подобные кадры могут раскрывать важные сведения о результатах ударов. По оценке силовиков, опубликованные видео способны использоваться украинскими организациями для распространения паники, а также наведения и корректировки последующих атак беспилотников.

Напомним, 8 октября Омская область подверглась очередной атаке БПЛА. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что средства ПВО уничтожили большую часть беспилотников, однако один из них достиг северного промышленного узла Омска. В регионе вводили режим беспилотной опасности, а местный аэропорт временно приостанавливал обслуживание рейсов.

В отношении авторов опубликованных записей применили меры административной ответственности. Точное число привлечённых граждан и назначенные им наказания в сообщении МВД не раскрываются. В УФСБ также напомнили, что сбор и передача иностранной стороне сведений, способных нанести ущерб безопасности страны, при наличии соответствующих оснований могут квалифицироваться как государственная измена. Однако о возбуждении таких уголовных дел в отношении авторов видео не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал, как в июле жители Омска уже понесли наказание за публикацию кадров атаки беспилотников на НПЗ. Тогда правоохранители также установили авторов записей, нарушивших региональный запрет на распространение подобных материалов.