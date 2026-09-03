Со 2 на 3 сентября расчёты ПВО сбили 44 дрона на подлёте к Москве
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Десять БПЛА, летевших в сторону Москвы, сбиты силами противовоздушной обороны. Экстренные службы задействованы в районах падения фрагментов дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
Со 2 на 3 сентября ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника, летевших на Москву.
Ранее четыре человека погибли, ещё пятеро получили ранения после атак украинских беспилотников в ДНР. Под ударами оказались автомобили, автозаправочный комплекс и гражданская инфраструктура. Три смертельных случая произошли в селе Приморское Новоазовского муниципального округа. Там погибли две женщины 1959 и 1963 годов рождения и мужчина 1982 года рождения. Ещё один человек погиб при атаке на грузовик на трассе Ялта — Кременевка в Володарском муниципальном округе.
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