Со 2 на 3 сентября расчёты ПВО сбили 44 дрона на подлёте к Москве

Ранее четыре человека погибли, ещё пятеро получили ранения после атак украинских беспилотников в ДНР. Под ударами оказались автомобили, автозаправочный комплекс и гражданская инфраструктура. Три смертельных случая произошли в селе Приморское Новоазовского муниципального округа. Там погибли две женщины 1959 и 1963 годов рождения и мужчина 1982 года рождения. Ещё один человек погиб при атаке на грузовик на трассе Ялта — Кременевка в Володарском муниципальном округе.