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Опубликовано 2 сентября, 21:34

Со 2 на 3 сентября расчёты ПВО сбили 44 дрона на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Десять БПЛА, летевших в сторону Москвы, сбиты силами противовоздушной обороны. Экстренные службы задействованы в районах падения фрагментов дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Со 2 на 3 сентября ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника, летевших на Москву.

Количество беспилотников, сбитых на подлёте к Москве за сутки, достигло 34
Количество беспилотников, сбитых на подлёте к Москве за сутки, достигло 34

Ранее четыре человека погибли, ещё пятеро получили ранения после атак украинских беспилотников в ДНР. Под ударами оказались автомобили, автозаправочный комплекс и гражданская инфраструктура. Три смертельных случая произошли в селе Приморское Новоазовского муниципального округа. Там погибли две женщины 1959 и 1963 годов рождения и мужчина 1982 года рождения. Ещё один человек погиб при атаке на грузовик на трассе Ялта — Кременевка в Володарском муниципальном округе.

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Алена Пенчугина
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