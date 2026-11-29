В Северной Корее десятилетиями отбирают талантливых школьников, чтобы впоследствии готовить из них специалистов для военных киберподразделений. Ежегодно сотню лучших учеников по информатике направляли в военные университеты, а наиболее перспективных отправляли на обучение за границу, в том числе в Китай. Об этом сообщает CNN, изучив историю формирования северокорейских хакерских группировок.

Основы системы заложили ещё при Ким Ир Сене. В 1980-х годах в Пхеньяне открыли школу для одарённых детей с углублённым изучением математики, естественных наук, технологий и иностранных языков. Попасть туда можно было только после строгого отбора, а доступ учащихся к компьютерам находился под контролем.

После окончания школы наиболее способные выпускники продолжали подготовку в военных вузах. Часть из них отправлялась в Китай для изучения программирования и методов взлома компьютерных систем. В начале 2010-х северокорейские студенты также участвовали в образовательных обменах с западными странами, включая Великобританию.

По данным CNN, лучших специалистов после возвращения на родину привлекали к работе в подразделении № 121, которому приписывают кибератаки на иностранные банки, государственные учреждения и объекты критической инфраструктуры. Успешная карьера открывала перед ними привилегии, недоступные большинству жителей КНДР: просторные квартиры в престижных районах Пхеньяна и возможность перевезти в столицу родственников.

Одной из самых известных операций северокорейских хакеров стала атака на Sony Pictures в 2014 году. Спустя два года группировку Lazarus связали с хищением $81 млн у Центрального банка Бангладеш. Первоначально злоумышленники рассчитывали вывести почти миллиард долларов, однако часть подозрительных переводов удалось остановить.

Впоследствии основным источником незаконных доходов хакеров стали криптовалюты. По оценкам, которые приводит CNN, ещё в 2019 году численность северокорейских киберспециалистов составляла от 1,8 тысячи до 7 тысяч человек. Согласно докладу экспертов ООН за 2024 год, одна из стран — членов организации оценивала доходы от киберопераций примерно в половину всех валютных поступлений КНДР. Другое государство сообщало, что такие средства могли покрывать до 40% финансирования северокорейских программ создания оружия массового уничтожения.