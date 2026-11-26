Северная Корея обнародовала редкие фотографии с образцами ядерного вооружения и оборудованием для производства ядерных материалов. Снимки, сделанные во время инспекции лидера КНДР Ким Чен Ына 25 ноября, стали настоящей сенсацией, отмечает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Особое внимание авторов канала привлекла открытость Пхеньяна в вопросах развития ядерной программы. На опубликованных кадрах запечатлены образцы ядерных и термоядерных боезарядов, а также оборудование профильных предприятий.

Несмотря на то что часть изображений намеренно размыта, публикация столь откровенных фотографий остаётся редкостью для государств, обладающих ядерным оружием. Обычно такие страны предпочитают демонстрировать средства его доставки, не раскрывая подробностей производства и самого арсенала.

Фотографии также привлекли внимание зарубежной прессы. Как отмечает Associated Press, инспекция состоялась вскоре после завершения азиатского турне президента США Дональда Трампа, в ходе которого американскому лидеру так и не удалось встретиться с Ким Чен Ыном.

В ходе посещения объектов ядерной промышленности Ким Чен Ын заявил о рекордных показателях производства ядерного оружия. Северокорейский лидер выступил за дальнейшее укрепление оборонного потенциала республики, объяснив свою позицию нарастающими угрозами со стороны Вашингтона и его союзников.