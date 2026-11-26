КНДР установила новые рекорды в производстве ядерного оружия и намерена расширить возможности его применения на поле боя. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын во время посещения профильных предприятий и научно-исследовательского института 25 ноября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын отметил, что технические перемены, достигнутые нашим ядерным научно-исследовательским коллективом, сейчас происходят как результат качественного и количественного развития ядерного оружия. Он подчеркнул, что область изготовления ядерного оружия должна обратить внимание на использование тактического ядерного оружия различного назначения во всех пространствах», — говорится в заявлении ЦТАК.

По итогам инспекции северокорейский лидер потребовал ускорить развитие тактических ядерных боеприпасов различного назначения. Он подчеркнул, что страна должна располагать средствами для их применения в любых условиях современной войны, а не ограничиваться наращиванием ядерного потенциала. Ким Чен Ын также ознакомился с расширением производственных мощностей, выпуском ключевых ядерных материалов и разработкой нового оборудования.

Говоря о международной обстановке, лидер КНДР обвинил США в расширении ядерного сотрудничества с союзниками и заявил, что Пхеньян не собирается отказываться от своего ядерного статуса. По его словам, страна намерена сохранить возможность наносить удар.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к гегемонии и расширению своего влияния силой. Основными внешнеполитическими ценностями Пхеньяна Ким Чен Ын назвал мир, развитие и процветание. По его словам, КНДР готова укреплять отношения со странами, которые соблюдают принципы взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что нестабильная международная обстановка требует защищать суверенитет.