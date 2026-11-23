КНДР не стремится к гегемонии и расширению своего влияния силой. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын на церемонии вручения верительных грамот послами десяти государств в Пхеньяне, сообщает ЦТАК.

«КНДР не стремится ни к превосходству, ни к экспансии. Самоуправство и давление не имеют никакого отношения к внешней политике КНДР», — подчеркнул он.

Основными внешнеполитическими ценностями Пхеньяна Ким Чен Ын назвал мир, развитие и процветание. По его словам, КНДР готова укреплять отношения со странами, которые соблюдают принципы взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

При этом северокорейский лидер подчеркнул, что нестабильная международная обстановка требует защищать суверенитет, безопасность и право страны на развитие. Эти задачи остаются приоритетными для руководства КНДР.

Ранее Life.ru сообщал, что Ким Чен Ын лично принял верительные грамоты у нового посла России Андрея Подъёлышева. Церемония прошла в Пхеньяне. Вместе с российским дипломатом документы вручили послы других государств.