Лидер КНДР Ким Чен Ын лично принял верительные грамоты у нового посла России Андрея Подъёлышева. Церемония стала историческим событием для северокорейской дипломатии: впервые более чем за 30 лет в ней участвовал непосредственно высший руководитель республики.

Торжественное мероприятие состоялось в Пхеньяне. Вместе с российским дипломатом свои полномочия официально подтвердили послы ряда других государств. Ким Чен Ын лично поприветствовал каждого из них рукопожатием, после чего обратился к собравшимся с речью.

Подъёлышев был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР в июле 2026 года. В сентябре он передал копии верительных грамот представителю северокорейского МИД, после чего приступил к исполнению дипломатических обязанностей.

Церемония прошла на фоне укрепления отношений между Москвой и Пхеньяном. В июне 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который предусматривает развитие сотрудничества в различных сферах, включая вопросы безопасности.

Российские и северокорейские официальные лица неоднократно подчёркивали особый характер двусторонних отношений. В последние годы страны активизировали политические контакты и обмен делегациями на высоком уровне.