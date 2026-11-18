Американский президент Дональд Трамп неоднократно пытался связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном посредством личных писем, однако северокорейские дипломаты отказывались принимать послания. Об этом сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

Попытки наладить контакт предпринимались в 2025 году, вскоре после возвращения Трампа на пост президента США. Представители американской миссии при ООН несколько раз обращались к северокорейским дипломатам в Нью-Йорке с просьбой лично передать письма.

В посланиях Трамп предлагал Ким Чен Ыну восстановить прямой диалог между двумя государствами. Однако сотрудники представительства КНДР при всемирной организации отказывались принимать корреспонденцию.

О подобных попытках Вашингтона стало известно ещё в июне 2025 года. Тогда издание NK News также сообщало, что дипломаты КНДР неоднократно отвергали предложения американской стороны. Позднее Белый дом подтвердил готовность Трампа продолжать переписку с северокорейским лидером. Неизвестно, удалось ли американской администрации впоследствии передать послания адресату.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в Китае. Американский президент заявил о возможности переговоров на полях саммита АТЭС, однако конкретных договорённостей с Пхеньяном не озвучил.