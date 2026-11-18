Трамп пытался наладить диалог с Ким Чен Ыном, но его письма даже не дошли
MS NOW: Дипломаты КНДР не стали передавать Ким Чен Ыну письма Трампа
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / EPA / YONHAP
Американский президент Дональд Трамп неоднократно пытался связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном посредством личных писем, однако северокорейские дипломаты отказывались принимать послания. Об этом сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники.
Попытки наладить контакт предпринимались в 2025 году, вскоре после возвращения Трампа на пост президента США. Представители американской миссии при ООН несколько раз обращались к северокорейским дипломатам в Нью-Йорке с просьбой лично передать письма.
В посланиях Трамп предлагал Ким Чен Ыну восстановить прямой диалог между двумя государствами. Однако сотрудники представительства КНДР при всемирной организации отказывались принимать корреспонденцию.
О подобных попытках Вашингтона стало известно ещё в июне 2025 года. Тогда издание NK News также сообщало, что дипломаты КНДР неоднократно отвергали предложения американской стороны. Позднее Белый дом подтвердил готовность Трампа продолжать переписку с северокорейским лидером. Неизвестно, удалось ли американской администрации впоследствии передать послания адресату.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в Китае. Американский президент заявил о возможности переговоров на полях саммита АТЭС, однако конкретных договорённостей с Пхеньяном не озвучил.
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