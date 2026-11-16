Президент США Дональд Трамп допустил возобновление личных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном после более чем семилетнего перерыва. Возможность такой встречи американский лидер обозначил во время общения с журналистами в Белом доме перед вылетом в Азию.

По словам Трампа, встреча с северокорейским руководителем может состояться в Китае, куда президент США направляется для участия в саммите АТЭС. При этом конкретных договорённостей с Пхеньяном он не озвучил.

Ещё 13 ноября представители американской администрации сообщали, что переговоры с Ким Чен Ыном в программу поездки не входят. Однако сам Трамп и прежде проявлял интерес к возобновлению контактов с северокорейским лидером. В октябре он уже допускал возможность встречи во время азиатского турне.

Лидеры США и КНДР не общались лично с июня 2019 года. Тогда они встретились в пограничном пункте Пханмунчжом, где Трамп пересёк военно-демаркационную линию и стал первым действующим американским президентом, ступившим на территорию Северной Кореи.

До этого политики провели два саммита. Первый состоялся в Сингапуре в июне 2018 года, второй — в Ханое в феврале 2019-го. Вьетнамские переговоры завершились досрочно, поскольку стороны не смогли договориться по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее Life.ru рассказывал об исторической встрече Трампа и Ким Чен Ына на границе двух Корей. 30 июня 2019 года лидеры пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, после чего американский президент перешёл на северокорейскую сторону.