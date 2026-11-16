Вопрос о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию постоянно остаётся на повестке дня. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Он постоянно у нас стоит на повестке», — ответил дипломат на вопрос, обсуждается ли приезд северокорейского руководителя.

У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию. Ранее Руденко говорил, что в стране всегда будут рады видеть лидера КНДР, а сроки поездки оперативно согласуют по дипломатическим каналам.

Ранее Life.ru рассказывал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вона передать лидеру КНДР привет и наилучшие пожелания.