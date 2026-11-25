МИД КНДР объявил представителя швейцарского дипломатического бюро Астьера Сильвайна персоной нон грата и потребовал закрыть диппредставительство в Пхеньяне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломату предписали покинуть страну в течение 48 часов. Ноту с соответствующим требованием Сильвайну вручил глава европейского департамента северокорейского МИД Пак Хён Су. Основанием для высылки Пхеньян назвал включение Сондовонского международного детского лагеря в санкционный список Швейцарии.

«Посягающие на суверенные права КНДР и интересы её граждан действия ни в коем случае не могут быть приняты», — заявили в ЦТАК.

Ранее сестра лидера страны Ким Ё Чжон заявила, что КНДР может потребовать закрытия недавно открытого дипломатического представительства Швейцарии в Пхеньяне. Заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи выступила с таким предупреждением после того, как швейцарские власти внесли международный детский лагерь «Сондовон» в санкционный список. Она обвинила Берн в копировании ограничительных мер Евросоюза против России и назвала происходящее посягательством на суверенитет КНДР.