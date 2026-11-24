КНДР может потребовать закрытия недавно открытого дипломатического представительства Швейцарии в Пхеньяне. Об этом заявила сестра лидера страны Ким Ё Чжон, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи выступила с таким предупреждением после того, как швейцарские власти внесли международный детский лагерь «Сондовон» в санкционный список. Она обвинила Берн в копировании ограничительных мер Евросоюза против России и назвала происходящее посягательством на суверенитет КНДР.

«Я буду советовать нашему МИД строго рассмотреть вопрос по выводу дипломатического бюро Швейцарии в Пхеньяне и принять соответствующие меры», — говорится в заявлении Ким Ё Чжон.

По мнению сестры северокорейского лидера, Швейцария своими действиями продемонстрировала нежелание уважать независимость страны и законные права её граждан. Она также поставила под сомнение целесообразность дальнейшего присутствия швейцарских дипломатов в Пхеньяне.

«В условиях того, что Швейцарская Конфедерация точно высказала свою позицию не уважать государственный суверенитет КНДР и законное право её граждан, то естественно исчезли основания для существования дипломатического бюро Швейцарии», — подчеркнула Ким Ё Чжон.

Примечательно, что швейцарское дипломатическое представительство возобновило работу менее месяца назад. 30 октября глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис лично участвовал в церемонии его официального открытия в Пхеньяне. Тогда Берн рассчитывал восстановить политический диалог с северокорейскими властями.

Ранее Life.ru сообщал, что посольство России заявило об утрате Швейцарией репутации нейтрального государства. Российские дипломаты связали это с присоединением Берна к западным санкциям и сближением с НАТО. В диппредставительстве подчеркнули, что такая политика подорвала доверие к Швейцарии как к независимому посреднику на международных переговорах.