Швейцария утратила доверие России как нейтральная площадка для международных переговоров. К этому, по оценке российского посольства, привели антироссийская политика Берна, присоединение к западным санкциям и сближение с НАТО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

«Заморозка российских активов, огульное копирование санкционных пакетов ЕС и США, а также последовательное сближение Швейцарии с НАТО похоронили реноме конфедерации как универсального посредника», — заявили российские дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что действия швейцарских властей подорвали доверие к стране как к независимому посреднику. По мнению диппредставительства, нейтралитет Швейцарии фактически перестал существовать.

Напомним, 4 ноября Швейцария присоединилась к 21-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Ограничения затронули ещё 254 физических лица, компании и организации. Берн также ужесточил меры в отношении российских банков, предприятий и судов.

При этом швейцарские власти придерживаются иной позиции относительно нейтралитета страны. В сентябре на референдуме около 70% избирателей отвергли инициативу об ужесточении этого принципа. Предложение предполагало ограничения на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций без одобрения Совбеза ООН. После голосования глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заверил, что страна продолжит придерживаться политики нейтралитета.