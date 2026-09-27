Швейцария решила не отказываться от нейтралитета после провала инициативы о его ужесточении

Отказ швейцарцев ужесточить правила нейтралитета страны не означает отказа от самого принципа. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции по итогам референдума.

«Этот результат не является голосованием против нейтралитета. Швейцария была нейтральной вчера, она нейтральна сегодня и останется нейтральной в будущем», — подчеркнул министр.

По окончательным результатам, против инициативы проголосовали 70,2% участников референдума. Она не получила большинства ни в одном из кантонов. Для принятия конституционной поправки требовалась поддержка как большинства избирателей, так и большинства кантонов.

Предложение предусматривало закрепление в Конституции «вечного и вооружённого» нейтралитета. Швейцарии запрещалось бы вступать в военные и оборонные союзы и сотрудничать с ними, за исключением ситуации непосредственной угрозы стране. Кроме того, Берн не смог бы вводить санкции против участников вооружённых конфликтов, если они не одобрены ООН.

Кассис объяснил, что участники голосования решили не связывать власти более жёсткими конституционными рамками. «Наш нейтралитет никогда не был застывшим. С течением времени он адаптировался к международным реалиям и потребностям Швейцарии. В одни периоды он был более ограничительным, в другие — более открытым для сотрудничества», — сказал глава МИД.

Одним из практических последствий принятия инициативы стало бы существенное ограничение санкционной политики Берна. Сейчас Швейцария может самостоятельно присоединяться к ограничениям других государств и объединений — в частности, она в значительной степени присоединилась к санкциям Евросоюза против России. После принятия поправок такие меры в отношении участников конфликтов допускались бы в основном при наличии решения ООН.

Федеральный совет и парламент выступали против инициативы, заявляя, что существующая модель позволяет стране сохранять нейтралитет и одновременно оставляет властям пространство для действий в условиях международных кризисов.

Ранее швейцарский депутат Ги Меттан, комментируя итоги референдума, призвал Берн не связываться с военными альянсами. По его мнению, это жизненно важно для страны.