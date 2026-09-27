«Жизненно важно»: В Швейцарии призвали не сближаться с военными альянсами после референдума о нейтралитете

Швейцария должна сохранить независимость от военных союзов и продолжить придерживаться нейтрального курса. Об этом депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан заявил в беседе с РИА «Новости», комментируя итоги референдума по инициативе об ужесточении принципа нейтралитета.

Предложение о закреплении более строгих правил нейтралитета в конституции не получило поддержки 69% участников голосования. При этом, как отметил Меттан, инициативу поддержала примерно треть населения страны.

«Опираясь на это, мы продолжим борьбу за отстаивание позиций Швейцарии и будем убеждать большинство граждан в том, что для страны жизненно важно и дальше работать ради мира, сохранять независимость и суверенитет, а также оставаться в стороне от любых военных союзов — как де-факто (что происходит сегодня в связи со сближением с НАТО), так и де-юре, как того требует конституция», — указал политик.

Напомним, в Швейцарии против инициативы вечного и нейтралитета проголосовали 70,15% избирателей. Явка составила около 47%. Инициатива предлагала жёстче закрепить нейтральный статус страны. В частности, она ограничивала участие Швейцарии в санкциях, если их не ввёл Совет Безопасности ООН. Документ также касается сотрудничества с военными альянсами. Сейчас Швейцария не входит в НАТО, но работает с альянсом в рамках программы Партнёрство ради мира.