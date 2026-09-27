Швейцария голосует за вечный нейтралитет: Инициатива об отмене санкций против РФ пока проигрывает

Почти 69% участников референдума в Швейцарии выступили против закрепления в конституции принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета по итогам первого подсчёта голосов. Об этом свидетельствуют промежуточные данные официального приложения VoteInfo.

На данный момент против инициативы проголосовали 68,77% избирателей. Явка составляет 47,31%. Подсчёт бюллетеней продолжается, поэтому результаты пока не являются окончательными.

Инициатива предусматривает более жёсткое закрепление нейтрального статуса Швейцарии. В частности, она ограничивает возможность участия страны в санкциях, если те не введены Советом Безопасности ООН, а также затрагивает сотрудничество с военными альянсами. Швейцария сейчас не входит в НАТО, но сотрудничает с альянсом по программе «Партнёрство ради мира».

В случае принятия новых норм Берн, в частности, не смог бы самостоятельно присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Федеральный совет выступил против инициативы, посчитав, что она чрезмерно ограничит внешнеполитические возможности страны.

Для изменения швейцарской конституции одного большинства голосов граждан недостаточно. Инициатива должна одновременно получить поддержку большинства избирателей и большинства кантонов.

По первым данным, предложение уже отвергли шесть из 26 кантонов.