Швейцария может запретить самой себе вводить санкции против России

Швейцария может лишиться возможности самостоятельно вводить новые санкции против России и сотрудничать с НАТО. Такие последствия возможны, если граждане страны 27 сентября поддержат инициативу «О нейтралитете», пишет Politico.

Предложенные поправки закрепят в Конституции постоянный вооружённый нейтралитет. Берну запретят применять экономические ограничения против государств, участвующих в военных конфликтах. Исключение предусмотрено только для санкций ООН и мер против обхода уже действующих запретов.

В случае с Россией новые ограничения Швейцарии окажутся фактически заблокированы без решения Совета Безопасности ООН. Москва обладает в нём правом вето.

Инициатива также запретит стране вступать в военные и оборонные союзы либо сотрудничать с ними. Отступить от этого правила Швейцария сможет только при прямом нападении или непосредственной угрозе атаки. Таким образом, под ограничения попадут и совместные проекты с НАТО.

Действующие правила оставляют правительству больше свободы. Швейцария не участвует в войнах и не оказывает военную поддержку их сторонам, но вправе самостоятельно присоединяться к экономическим санкциям и взаимодействовать с альянсами, не становясь их членом. После начала украинского конфликта Берн практически полностью перенял ограничения Евросоюза против России.

Профессор Бернского университета Фабио Вассерфаллен пояснил, что голосование касается не самого принципа нейтралитета, а границ, в которых власти смогут его трактовать. Сейчас кабинет министров обладает определённой свободой действий, которую инициатива заметно сократит.

Правительство и парламент Швейцарии рекомендовали гражданам отклонить поправки. Их сторонники, напротив, считают, что присоединение к антироссийским санкциям и сближение с НАТО размывают традиционный нейтральный статус страны.

Ранее в швейцарском МИД допустили, что после одобрения инициативы властям придётся пересмотреть уже действующий режим антироссийских санкций. Поправки могут затронуть не только будущие ограничения, но и меры, к которым Берн присоединился ранее.