В Берне прошла акция в поддержку нейтралитета Швейцарии
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Около тысячи человек вышли в Берне на акцию за сохранение нейтралитета Швейцарии. Участники также выступили против сближения страны с НАТО и присоединения к односторонним санкциям в отношении России. Об этом сообщает портал 20Minutes.
Митинг прошёл в субботу, 29 августа, у Федерального дворца по призыву сторонников инициативы «Сохранить нейтралитет Швейцарии».
Организаторы кампании выступают против сотрудничества швейцарских властей с НАТО и поддержки санкционной политики Евросоюза в отношении России. Во время акции участники держали плакаты с призывами сохранить нейтральный статус страны, не вступать в военные союзы и содействовать миру.
Напомним, всенародное голосование по вопросу законодательного закрепления жёсткого нейтралитета состоится в Швейцарии 27 сентября. Согласно актуальным опросам, большинство граждан не поддерживают данные изменения, в то время как сторонниками реформы выступают около трети респондентов.
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