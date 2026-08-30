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30 августа, 00:18

В Берне прошла акция в поддержку нейтралитета Швейцарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf

Около тысячи человек вышли в Берне на акцию за сохранение нейтралитета Швейцарии. Участники также выступили против сближения страны с НАТО и присоединения к односторонним санкциям в отношении России. Об этом сообщает портал 20Minutes.

Митинг прошёл в субботу, 29 августа, у Федерального дворца по призыву сторонников инициативы «Сохранить нейтралитет Швейцарии».

Организаторы кампании выступают против сотрудничества швейцарских властей с НАТО и поддержки санкционной политики Евросоюза в отношении России. Во время акции участники держали плакаты с призывами сохранить нейтральный статус страны, не вступать в военные союзы и содействовать миру.

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Напомним, всенародное голосование по вопросу законодательного закрепления жёсткого нейтралитета состоится в Швейцарии 27 сентября. Согласно актуальным опросам, большинство граждан не поддерживают данные изменения, в то время как сторонниками реформы выступают около трети респондентов.

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Артём Гапоненко
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