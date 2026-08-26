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Регион
26 августа, 13:51

Швейцария проведёт референдум об ужесточении нейтралитета и отказе от санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

В Швейцарии 27 сентября состоится всенародное голосование по вопросу законодательного закрепления жёсткого нейтралитета. Инициатива предполагает запрет на введение экономических санкций и любое военное сотрудничество с НАТО в мирный период.

Как передаёт Reuters, согласно актуальным опросам, большинство граждан (62%) не поддерживают данные изменения, в то время как сторонниками реформы выступают 36% респондентов.

По мнению члена Швейцарской народной партии Кристофа Блохера, решение Швейцарии присоединиться к антироссийским санкциям в 2022 году поставило под удар традиционный нейтралитет государства.

Оппоненты инициативы, вынесенной на референдум, настаивают на сохранении текущего статуса-кво. В частности, глава МИД Иньяцио Кассис подчеркнул, что ужесточение политики нейтралитета негативно скажется на оборонном потенциале страны и ограничит возможности Швейцарии по участию в совместных учениях с силами НАТО.

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А ранее в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO) заявили, что у страны нет юридических инструментов для изъятия замороженных российских средств. Как пояснил представитель ведомства Фабиан Майенфиш, законных оснований для конфискации частных активов из России, полученных легально, либо денег Центробанка РФ, в стране сейчас нет. По данным SECO, объём заблокированных частных капиталов из России при этом вырос.

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Наталья Демьянова
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