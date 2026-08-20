В Швейцарии начали отказывать россиянам во въезде для лечения

В Швейцарии зафиксировали первые случаи отказа гражданам России во въезде в страну для получения медицинской помощи. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. По его словам, ранее россияне, приезжавшие в страну на лечение, с подобными ситуациями не сталкивались.

Как отметил дипломат, несколько таких случаев стали известны ему от работающих с российскими пациентами медиков. При этом людям не сообщили причины принятых решений.

Попов обратил внимание на финансовую сторону ситуации: некоторые россияне заранее перевели деньги швейцарским клиникам за медицинские услуги, но после отказа во въезде воспользоваться оплаченным лечением не смогли. Он назвал происходящее исключительной ситуацией.

Ранее Попов заявил, что Швейцария последовательно ужесточает выдачу виз россиянам. По его словам, гарантий получения визы сейчас нет независимо от цели поездки. Россияне сталкиваются с множественными отказами, а если визу дают, то строго на даты поездки.