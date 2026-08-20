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20 августа, 02:40

В Швейцарии начали отказывать россиянам во въезде для лечения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

В Швейцарии зафиксировали первые случаи отказа гражданам России во въезде в страну для получения медицинской помощи. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. По его словам, ранее россияне, приезжавшие в страну на лечение, с подобными ситуациями не сталкивались.

Как отметил дипломат, несколько таких случаев стали известны ему от работающих с российскими пациентами медиков. При этом людям не сообщили причины принятых решений.

Попов обратил внимание на финансовую сторону ситуации: некоторые россияне заранее перевели деньги швейцарским клиникам за медицинские услуги, но после отказа во въезде воспользоваться оплаченным лечением не смогли. Он назвал происходящее исключительной ситуацией.

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Ранее Попов заявил, что Швейцария последовательно ужесточает выдачу виз россиянам. По его словам, гарантий получения визы сейчас нет независимо от цели поездки. Россияне сталкиваются с множественными отказами, а если визу дают, то строго на даты поездки.

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Артём Гапоненко
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