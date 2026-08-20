Швейцария присоединилась к ряду мер из 20-го пакета санкций ЕС против России

Швейцария расширила санкции против России, присоединившись к дополнительным мерам из 20-го пакета ограничений Евросоюза. Новые запреты начнут действовать с 20 августа, говорится в сообщении Федерального совета страны.

Под ограничения попали операции, связанные с танкерами для перевозки сжиженного природного газа, ледоколами и терминалами для приёма СПГ. Кроме того, Швейцария запретила продажу танкеров России, а в контракты на поставку судов третьим странам теперь будут включать пункт о невозможности их передачи Москве.

Также Берн расширил экспортные ограничения на товары, которые, по оценке властей, могут усиливать военный и технологический потенциал России или приносить стране значительный доход.

Отдельные меры коснулись финансовой сферы. В Швейцарии запретили использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов, а также поддержку разработки российских цифровых валют.

При этом власти страны заявили, что часть новых решений направлена на защиту собственных компаний. В частности, речь идёт о сохранении прав на интеллектуальную собственность и ограничении последствий российских судебных решений для швейцарского бизнеса.

Ранее Life.ru писал, что новые санкции Евросоюза могут затронуть российские банки, отдельные компании и медиаресурсы. При этом европейские ограничения, по оценке экспертов, могут не коснуться сфер, где страны ЕС сохраняют собственные экономические интересы. В частности, энергетический сектор остаётся одной из самых чувствительных тем из-за зависимости Европы от поставок ресурсов.