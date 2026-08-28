Одобрение инициативы «О нейтралитете» на предстоящем референдуме в Швейцарии может поставить под вопрос не только введение новых ограничений против России, но и сохранение уже действующих. В швейцарском МИД считают, что принятие поправок потребует пересмотра санкционного режима страны. Об этом сообщает газета «Известия».

Голосование состоится 27 сентября. Как пояснила газете представитель внешнеполитического ведомства Леа Цюрхер, предлагаемая редакция правил нейтралитета не позволит Берну присоединяться к санкциям в отношении государств, участвующих в войне. Под этот запрет попадут и ограничения, которые Швейцария вводила вслед за Евросоюзом в отношении России.

Напомним, в Швейцарии состоится всенародное голосование по вопросу законодательного закрепления жёсткого нейтралитета. Инициатива предполагает запрет на введение экономических санкций и любое военное сотрудничество с НАТО в мирный период. Согласно актуальным опросам, большинство граждан (62%) не поддерживают данные изменения, в то время как сторонниками реформы выступают 36% респондентов.