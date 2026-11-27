OpenAI разрабатывает собственное устройство с искусственным интеллектом, поскольку ограничения Apple мешают компании получать достаточно информации об окружающей обстановке пользователей. Такую версию выдвинул создатель iPod и один из разработчиков iPhone Тони Фаделл в интервью Fortune на конференции Web Summit в Лиссабоне.

По мнению Фаделла, глава OpenAI Сэм Альтман привлёк бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва к разработке нового гаджета, чтобы получить собственный источник контекстных данных. Речь идёт об информации с GPS, микрофонов, камер и других датчиков, доступ к которой через iPhone ограничивается политикой конфиденциальности Apple.

«Чем больше контекста доступно для ИИ, тем точнее его ответы и тем быстрее он их выдаёт», — объяснил Фаделл.

Эксперт предположил, что устройство может напоминать смартфон без экрана и взаимодействовать с другими гаджетами через Wi-Fi или Bluetooth. Среди возможных форматов он назвал кулон, ручку и умную колонку. Окончательный внешний вид и характеристики новинки пока не раскрыты.

В самой OpenAI объясняют необходимость нового устройства иначе. Представитель компании напомнил о позиции Альтмана, согласно которой современные компьютерные интерфейсы создавались для людей, а не для искусственного интеллекта. По мнению главы компании, ИИ необходим принципиально новый формат взаимодействия с окружающим миром.

Ранее Life.ru сообщал о планах OpenAI представить своё первое устройство с искусственным интеллектом во второй половине 2026 года. Тогда руководитель отдела политики компании Крис Лехейн рассказал, что новый гаджет должен стать более простым и ненавязчивым в использовании, чем привычные смартфоны. Подробности его конструкции и функциональности не раскрывались.