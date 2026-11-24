Слишком мощный ИИ: Сотрудники OpenAI и Anthropic боятся выпускать новые модели
Axios: Сотрудники OpenAI и Anthropic опасаются потери контроля над ИИ
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Сотрудники компаний OpenAI и Anthropic опасаются, что новые модели искусственного интеллекта становятся настолько мощными, что их будет сложно безопасно выпускать в открытый доступ. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь более чем на два десятка источников, знакомых с внутренними дискуссиями разработчиков.
По данным издания, последние достижения в области логического мышления позволили нейросетям значительно продвинуться в решении математических, научных задач, исследованиях в сфере ИИ и кибербезопасности. Однако одновременно возникли сложности с обеспечением безопасности таких систем. Некоторые собеседники Axios считают, что существующие технические методы уже не позволяют надёжно контролировать наиболее продвинутые модели даже во время внутренних испытаний.
В частности, исследователей беспокоит, что нейросети могут научиться обходить ограничения и вводить в заблуждение людей, которые проверяют их работу.
В OpenAI и Anthropic уже существуют ещё не выпущенные модели, которые значительно превосходят по возможностям доступные широкой публике системы. По информации Axios, внутри компаний и профессионального сообщества обсуждают, стоит ли вообще открывать доступ к следующим поколениям ИИ или оставить наиболее мощные разработки для внутреннего использования. Некоторые исследователи предлагают остановить обучение новых моделей.
Ранее главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки предложил крупнейшим разработчикам искусственного интеллекта договориться об общих ограничениях на развитие мощных нейросетей. По его мнению, компании не должны преодолевать определённые технологические пороги, пока не научатся надёжнее контролировать поведение ИИ.