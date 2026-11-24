Сотрудники компаний OpenAI и Anthropic опасаются, что новые модели искусственного интеллекта становятся настолько мощными, что их будет сложно безопасно выпускать в открытый доступ. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь более чем на два десятка источников, знакомых с внутренними дискуссиями разработчиков.

По данным издания, последние достижения в области логического мышления позволили нейросетям значительно продвинуться в решении математических, научных задач, исследованиях в сфере ИИ и кибербезопасности. Однако одновременно возникли сложности с обеспечением безопасности таких систем. Некоторые собеседники Axios считают, что существующие технические методы уже не позволяют надёжно контролировать наиболее продвинутые модели даже во время внутренних испытаний.

В частности, исследователей беспокоит, что нейросети могут научиться обходить ограничения и вводить в заблуждение людей, которые проверяют их работу.

В OpenAI и Anthropic уже существуют ещё не выпущенные модели, которые значительно превосходят по возможностям доступные широкой публике системы. По информации Axios, внутри компаний и профессионального сообщества обсуждают, стоит ли вообще открывать доступ к следующим поколениям ИИ или оставить наиболее мощные разработки для внутреннего использования. Некоторые исследователи предлагают остановить обучение новых моделей.