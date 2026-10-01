Собака выбежала на ковёр во время схватки борцов на Балканских играх

Собака неожиданно выбежала на ковёр прямо во время схватки на чемпионате Балкан по борьбе в хорватской Копривнице. Курьёзный момент попал в официальную трансляцию соревнований.

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Пёс появился на площадке во время поединка молдавского борца Валентина Харина и представителя Турции Ахмета Энсара Акбаша. Животное подбежало к сцепившимся спортсменам и оказалось прямо между ними, фактически вмешавшись в борьбу.

На несколько секунд внимание участников и судей полностью переключилось на неожиданного гостя. Собаку увели с ковра, после чего спортсмены смогли продолжить поединок.

Чемпионат Балкан проходит в Копривнице с 29 сентября по 4 октября. За медали соревнуются борцы возрастных категорий U15, U17 и U20 из 14 стран.

Животные не впервые неожиданно вмешиваются в спортивные соревнования. В феврале собака выбежала на трассу во время олимпийского лыжного спринта в Италии и даже попала в фотофиниш. Пёс появился на финишной прямой во время квалификационного заезда, после чего его увели сотрудники стадиона.