Собака выбежала на ковёр во время схватки борцов на Балканских играх
Обложка © United World Wrestling
Собака неожиданно выбежала на ковёр прямо во время схватки на чемпионате Балкан по борьбе в хорватской Копривнице. Курьёзный момент попал в официальную трансляцию соревнований.
Видео © United World Wrestling
Пёс появился на площадке во время поединка молдавского борца Валентина Харина и представителя Турции Ахмета Энсара Акбаша. Животное подбежало к сцепившимся спортсменам и оказалось прямо между ними, фактически вмешавшись в борьбу.
На несколько секунд внимание участников и судей полностью переключилось на неожиданного гостя. Собаку увели с ковра, после чего спортсмены смогли продолжить поединок.
Чемпионат Балкан проходит в Копривнице с 29 сентября по 4 октября. За медали соревнуются борцы возрастных категорий U15, U17 и U20 из 14 стран.
Животные не впервые неожиданно вмешиваются в спортивные соревнования. В феврале собака выбежала на трассу во время олимпийского лыжного спринта в Италии и даже попала в фотофиниш. Пёс появился на финишной прямой во время квалификационного заезда, после чего его увели сотрудники стадиона.
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