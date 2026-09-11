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Опубликовано 11 сентября, 03:21

Соболенко и лишившая её лидерства в туре Рыбакина сыграют в финале US Open

Елена Рыбакина. Обложка © ТАСС/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Елена Рыбакина. Обложка © ТАСС/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Елена Рыбакина из Казахстана вышла в финал US Open, обыграв американку Коко Гауфф. Полуфинальная встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Рыбакина уступила первый сет, однако во второй партии сумела переломить ход матча. В решающем сете представительница Казахстана вновь взяла подачу соперницы и довела встречу до победы. Для неё это первый финал Открытого чемпионата США в карьере.

В матче за титул Рыбакина встретится с Ариной Соболенко. Белоруска ранее уверенно прошла американку Джессику Пегулу — 7:5, 6:2 — и в четвёртый раз подряд пробилась в финал турнира в Нью-Йорке.

Дополнительную интригу матчу придаёт борьба теннисисток за первую строчку рейтинга WTA. Рыбакина ещё после четвертьфинала гарантировала себе лидерство и после обновления рейтинга сменит Соболенко, которая находилась на вершине 99 недель подряд.

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Соперницы хорошо знакомы друг с другом: в десяти последних очных матчах у них равенство — 5:5. В январе Рыбакина уже победила Соболенко в финале Australian Open — 6:4, 4:6, 6:4.

Для Соболенко финал станет шансом выиграть US Open в третий раз подряд. Рыбакина, в свою очередь, поборется за третий титул на турнирах Большого шлема после побед на Уимблдоне-2022 и Australian Open-2026.

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Артур Лапсаков
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