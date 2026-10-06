Соболев, Батраков и Кисляк выйдут в старте России на матч с Нигерией

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч против Нигерии. С первых минут в атаке сыграет Александр Соболев, а в средней линии появятся Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Иван Обляков. Капитанская повязка досталась Облякову.

Место в воротах займёт Александр Максименко. В защите выйдут Данил Круговой, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин и Илья Вахания.

Полностью стартовый состав России выглядит так: Максименко, Круговой, Осипенко, Мелёхин, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Садулаев, Соболев, Алексей Миранчук.

В запасе остались Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев, Арсен Адамов, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Турпал-Али Ибишев, Максим Петров, Наиль Умяров, Артём Карпукас, Данил Пруцев, Кирилл Глебов, Максим Глушенков и Константин Тюкавин.

Матч Россия — Нигерия пройдёт 6 октября на стадионе «Нижний Новгород» и начнётся в 19:00 мск. Это заключительная встреча команды Валерия Карпина на нынешнем учебно-тренировочном сборе.

До этого россияне обыграли Иран со счётом 2:0 и разгромили Намибию — 6:0. Последняя очная встреча России и Нигерии состоялась в июне 2025 года и завершилась ничьей 1:1.

Ранее Life.ru рассказывал, как сборная России разгромила Намибию со счётом 6:0 в Екатеринбурге. Тогда россияне забили шесть безответных мячей и подошли к заключительной игре сбора без пропущенных голов.