Согреться, зарядить телефон и получить помощь: в Белгороде готовят 55 пунктов на случай блэкаута

В Белгороде проверяют готовность 55 стационарных пунктов обогрева, которые могут развернуть при чрезвычайных ситуациях и отключениях электричества или отопления. Здесь жители смогут согреться, зарядить телефоны, выпить горячий чай и получить необходимую информацию. О подготовке города к возможным коммунальным перебоям сообщил мэр Валентин Демидов.

Градоначальник лично посетил несколько объектов и оценил, насколько они готовы к приёму людей в холодное время года. Особое внимание уделили безопасности расположения зон отдыха, оснащению помещений и организации информирования населения.

По итогам проверки Демидов поручил дополнительно проанализировать размещение людей внутри пунктов с учётом возможных атак, а также устранить замечания, касающиеся информационных стендов и мест отдыха.

Отдельная задача — обеспечить жителей понятной и своевременной информацией. Сотрудники должны объяснять, где находятся ближайшие пункты обогрева и временного размещения, а также сообщать о предполагаемых сроках восстановления подачи электричества и тепла.

За каждым объектом закреплены представители администрации, работники организаций, на территории которых расположены пункты, медицинские специалисты, полицейские, дружинники и волонтёры. Они будут помогать горожанам в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

С 29 сентября по 15 октября в Белгороде проходят плановые тренировки по оперативному развёртыванию пунктов обогрева. Их задача — проверить готовность персонала и необходимого оборудования, чтобы при отключениях коммунальных ресурсов жители могли оперативно получить помощь.

Пункты рассчитаны прежде всего на кратковременное пребывание людей. Решение об их развёртывании принимает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Life.ru сообщал, что Народный фронт доставил в Белгородскую область 50 мобильных мини-АЗС для обеспечения работы пунктов обогрева. Оборудование предназначено для снабжения топливом резервных генераторов, которые позволяют поддерживать работу таких объектов при продолжительных отключениях электроэнергии.