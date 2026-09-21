Политика руководства ряда европейских стран по украинскому вопросу расходится с настроениями значительной части населения, считает китайское издание Sohu. Авторы публикации привели в подтверждение своей позиции рейтинги политиков и результаты недавних выборов.

«Заявление Путина имеет веское основание. Данные свидетельствуют, что жёсткая позиция лидеров ведущих стран Европы по украинскому вопросу не находит поддержки у европейцев. Уровень одобрения деятельности Эмманюэля Макрона на посту президента Франции упал до минимальных 16 процентов с момента его избрания, а немецкая партия «Альтернатива для Германии» продемонстрировала впечатляющий результат на местных выборах, набрав 43,8 процента голосов», — говорится в публикации.

Sohu связывает эти показатели с недовольством граждан политическим курсом властей. По версии издания, последствия антироссийской политики в первую очередь ощущают сами жители европейских государств. При этом авторы считают, что население не получает от выбранной линии ощутимых преимуществ.

Отдельно китайский портал обратился к недавним словам Владимира Путина. Российский лидер дал понять, что решения политического руководства стран Европы противоречат воле их населения. Кроме того, он заставил европейцев обратить внимание на то, кто ответственен за их тяжёлое положение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин довёл до европейцев позицию о вводе войск на Украину предельно конкретно и понятно. Песков подчеркнул, что это не красная линия, а позиция России. По его словам, она доведена до всего мира, и в первую очередь до европейцев, в максимально понятной форме.