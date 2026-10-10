Соль, спирт и 20 минут тишины: Художница раскрыла секреты рисования для снятия стресса

В современном мире, где тревога, раздражение и упадок сил стали постоянными спутниками многих, всё больше людей ищут доступные способы эмоциональной разгрузки. Художница Наталья Суханова уверена, что акварель способна стать эффективным инструментом саморегуляции, если подбирать упражнения под конкретное состояние. Во время общения с Life.ru эксперт подробно объяснила, какие техники помогают при разных психологических состояниях и почему важен сам процесс, а не результат.

Акварель даёт результат за счёт того, что рука двигается медленно и внимание удерживается на бумаге. Упражнение подбирают под состояние, потому что при тревоге, раздражении и упадке сил нужны разные действия. Художница Наталья Суханова

При тревоге берут заливку по мокрому. Лист кладут под наклоном, смачивают чистой водой по диагонали, набирают на большую кисть разведённую краску и касаются влажной бумаги. Пигмент расходится сам, повлиять на форму пятна нельзя, и человек 10 минут наблюдает за этим со стороны. Часть листа оставляют белой, по влажным местам протягивают тонкой кистью несколько линий, они свяжут пятна между собой. Похожую задачу решает монохромная растяжка. Один цвет, 8 квадратов подряд, в каждый следующий добавляют по несколько капель воды. Дозировка требует точности, и посторонние мысли отходят на второй план.

При раздражении смешивают дополнительные цвета. Красный соединяют с зелёным, синий с оранжевым, доводят смесь до глубокого серого и смотрят, как из неё уходит яркость. Занимает 5 минут, результат виден прямо на палитре. К этому добавляют крупный формат, где кисть ведут от плеча, напряжение уходит в размах руки.

При упадке сил подходят приёмы со случайным результатом. Соль, брошенная на сырую акварель, оставляет светлые звёздочки. Капля спирта выедает в пятне кратеры. Пищевая плёнка, положенная на влажный слой до высыхания, отпечатывает кристаллический узор. Каплю с пигментом раздувают через трубочку и получают ветвистый рисунок за 20 секунд. Ещё быстрее работает монотипия, краску раскатывают по стеклу или файлу, прижимают сверху бумагу и снимают отпечаток. Два одинаковых оттиска сделать невозможно, поэтому и требования к качеству отпадают.

Тем, кому мешает привычка всё контролировать, подходит слепой контур. Взгляд держат на предмете, рука ведёт кисть по бумаге без проверки глазами. В том же ряду рисование недоминантной рукой и ограничение палитры до 3 красок на занятие, лишний выбор уходит и голова разгружается. Мазки полезно считать по дыханию, вверх на вдохе, вниз на выдохе, 20 движений подряд.

Для длинной дистанции подходит цветовой дневник. Каждый вечер закрашивают небольшой квадрат тем оттенком, который отвечает состоянию дня, через месяц по листу видно динамику настроения. Готовые рисунки не оценивают, смысл упражнений сводится к состоянию после 20 минут за столом.

А ранее Наталья Суханова рассказала, как именно рисование помогает переключить нервную систему в другой режим работы. По её словам, когда рука ведёт карандаш или кисть по бумаге, включается мелкая моторика, тесно связанная с работой участков мозга, отвечающих за концентрацию внимания. Психологи давно замечают похожий эффект даже у машинальных каракулей на полях тетради во время скучного совещания или долгого разговора по телефону. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.